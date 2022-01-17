 

“Это два пластиковых шарика”, “Огогошеньки, ого-го!” Каминская засветила на отдыхе голую грудь и промежность

17.01.2022, 16:56, Новости дня
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Артистка позирует, сидя на песке с разведенными ногами, засветив промежность. Каминская не написала, где было сделано фото, но в начале января она работал и отдыхала в Турции.

“Счастлива перезагрузиться перед важными запусками. Этот год будет – огонь. Первый сольный альбом… Невероятно, но факт. Кто бы мог подумать об этом еще два года назад”, – написала артистка.

“Огогошеньки, ого-го!” – отреагировали поклонники.

“Это не грудь, а два пластиковых шарика”, – написали фолловеры.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Контекст:

Каминская – бывшая участница украинской группы “НеАнгелы”, которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.  Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню “911” под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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