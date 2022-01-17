 

Бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине получили почти 100 тыс. человек

17.01.2022, 16:56, Новости дня
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На селекторном совещании в ОП, которое прошло под председательством главы государства Владимира Зеленского, заявили о росте темпов вакцинации по сравнению с неделей новогодних праздников.

“В Украине только недавно разрешили введение бустерной дозы вакцины против COVID-19, но уже почти 100 тыс. граждан получили третью прививку”, – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул важность проведения разъяснительной работы среди граждан о необходимости вакцинации бустерной дозой.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года ведомство разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито от коронавируса почти 15 млн человек. Две дозы получили почти 14,3 млн украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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