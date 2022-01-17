На Центральном вокзале Киева установят эскалатор за 13 млн грн – “Укрзалізниця”

Победитель торгов – ООО “Мицуи Украина”, который будет заниматься установкой и обслуживанием эскалатора, – был выбран с помощью системы Prozorro в июле 2021 года. На новый эскалатор “Укрзалізниця” потратит около 13 млн грн.

“За более чем два десятилетия работы старый эскалатор перевез более 250 млн пассажиров. Новый эскалатор будет полностью приспособлен к погрузке в соответствии с трафиком главного вокзала и сможет транспортировать до 11 тыс. ассажиров в сутки. Для сравнения: у старого эскалатора этот показатель составляет 7,3 тыс. пассажиров”, – отметили в релизе.

Новый эскалатор оснащен регулятором скорости, сенсором для остановки при отсутствии пассажиров и устройствами для обеззараживания перил.

Эскалатор будут устанавливать с 21 января по 6 апреля. В этот период для пассажиров будет действовать бесплатная услуга по доставке багажа портерами.

“Кнопки для их вызова будут расположены у лестницы, ведущей с вестибюля Центрального вокзала на крытый переход к Южному вокзалу… Пассажирам с габаритными чемоданами, а также группам маломобильного населения рекомендуется использовать вход со стороны Южного вокзала для более удобного доступа, а также лифты к платформам в западном подземном переходе со стороны метрополитена”, – пояснили в “Укрзалізниці”.

На основных столичных вокзалах – Киев-Пассажирский и Дарница – работает 33 эскалатора, их планируют поэтапно обновить.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании за год выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало. “Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”. Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история”, – резюмировал президент, добавив, что “Укрзалізниці” необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

В 2021 году предприятие получило более 457,5 млн грн чистой прибыли.

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