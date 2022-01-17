 

Система FacePay не пустила в метро москвича, ехавшего в неотложную стоматологию

17.01.2022, 16:51, Разное
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Вечером в воскресенье житель Москвы Виктор Д. не смог добраться до дежурной стоматологической поликлиники, потому что его «не узнала» система FacePay, с помощью которой он намеревался оплатить проезд в метро.

Зубную боль Виктор почувствовал ещё в субботу, но решил, что она, как обычно, пройдёт сама. Однако в воскресенье у него поднялась температура, боль стала невыносимой, а нижняя челюсть справа начала распухать. Разыскав в интернете адрес ближайшей стоматологии, где был кабинет неотложной помощи, Виктор бросился к метро. Однако турникет на станции Верхние Лихоборы не открылся, когда пассажир посмотрел в камеру системы FacePay.

«Система FacePay сравнивает изображение, полученное с камеры турникета, с эталонной фотографией, которую сам пассажир загружает в систему при регистрации. Поскольку в данном случае геометрия лица пассажира была нарушена, изображение с камеры не совпало с его образом в памяти системы, а значит, оплата не прошла и ему было отказано в перевозке», – сообщила пресс-служба Мосметро.

Виктор не отрицает, что огромный флюс на нижней челюсти исказил его лицо до неузнаваемости. Однако он считает, что работники метрополитена, учитывая ситуацию, могли пропустить его без оплаты. Выбегая из дома, он не захватил с собой не только бумажник, но и телефон, так что оплатить поездку мог только лицом.

Добраться до стоматологии пациент смог только к утру, когда на Дмитровском шоссе его подобрал сердобольный водитель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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