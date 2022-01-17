Шоумен Барецкий выступил с поддержкой песни «Ленинграда» о проблемах Петербурга
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Российский шоумен Стас Барецкий опубликовал свою кавер-версию на песню группы «Ленинград» «Пока так», в которой говорится о коммунальных проблемах в Петербурге.
Барецкий выступил с поддержкой песни Шнурова в Instagram, поделившись соответствующим видео.
«Революционеры разбудили Герцена, а коммунальщики разбудили Шнура, чему я несказанно рад. Поэтому я посвящаю этот кавер на песню Шнура всем коммунальщикам, по-любому», – заявил шоумен.
Свой клип Шнуров снял на мусорной площадке одного из дворов Петербурга возле Сенной площади. Песня за первые дни собрала 30 млн просмотров и стала настоящим хитом.
Происходящее отражает полное бездействие Смольного под управлением губернатора Александра Беглова. Глава города за два месяца так и не смог наладить оперативную и эффективную работу коммунальных служб. В последние дни Северная столица буквально утопает в снегу, наледи и мусоре.
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