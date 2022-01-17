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В Рыбинске проходят рейды по уборке наледи и снега с крыш зданий

17.01.2022, 16:44, Новости
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Рейды по контролю над состоянием городских крыш, своевременной очистке их от снега и наледи проходят в Рыбинске регулярно.

В ходе последнего рейда специалисты департамента архитектуры и градостроительства провели 46 первичных осмотров, на основании которых было составлено 87 уведомлений: десять в адрес управляющих компаний, 77 на собственников нежилых зданий и помещений.

Больше всего нарушений в виде снежных и ледяных свесов специалисты департамента архитектуры и градостроительства зафиксировали в историческом центре Рыбинска: на Волжской набережной, улице Крестовой и Румянцевской.

— После первичных осмотров и выданных уведомлений сотрудники провели вторичные рейды по объектам, где была создана угроза схода снега и льда с крыш. В результате в инспекцию по административному и техническому надзору направлено 26 материалов с целью привлечения собственников нежилых зданий к ответственности. 16 материалов будет передано в ДГЖН, — рассказала директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова.

В департаменте архитектуры и градостроительства напоминают, за своевременную очистку крыш от наледи и снега отвечают собственники зданий. Игнорирование проблемы грозит штрафом. Для физических лиц от 500 до 2 000 рублей, для юридических от 10 000 до 50 000 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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