Джулия Фокс о романе с Канье Уэстом: “Постоянно жду, что он разочарует меня”

Джулия Фокс поделилась новыми подробностями своего романа с Канье Уэстом. Сделала она это снова в авторской колонке для сайта журнала Interview (первую заметку, в которой актриса подтвердила реальность романа с рэпером, читайте здесь). В новом рассказе, который дополняли вопросы журналиста издания, Джулия не только рассказала, как развиваются их отношения, а также о знакомстве с Мадонной – фото с вечеринки со звездным составом мы публиковали на днях.

У меня было свидание с Мадонной, но, очевидно, я пригласила Вас, потому что они знают друг друга, работают вместе и уважают друг друга как артистов. Затем появились Флойд Мейвезер, Антонио Браун и куча других людей. Так что, очевидно, нам пришлось сделать фотосессию.

Текст так же сопровождала профессиональная фотосессия, которая снова разожгла подозрения скептиков, что это пиар-роман. Но она упорно отрицает эти домыслы:

Ты знаешь, я так привыкла к тому, что меня обманывают в отношениях, поэтому я продолжаю ждать, что он разочарует меня, потому что он дает очень грандиозные обещания, и это похоже на ” Как он мог когда–либо справиться со всеми другими вещами, которые у него есть?’ Но он всегда так делает. Прошлая ночь была свидетельством этого, – пишет она. – Прямо сейчас вибрации, которые я получаю, очень сильно связаны с терпимостью, добротой и любовью. Я отменяю отмену культуры и положу конец этому черно-белому мышлению. Людей не следует определять по их самым мрачным моментам. Как люди, мы совершаем насилие друг над другом, мы контролируем друг друга. Мы создали такую враждебную среду, особенно в Интернете. Вот почему я не читаю заголовки.

Фокс добавила, что она “действительно хороший кандидат” на роль новой девушки Канье:

Многие люди на моем месте, вероятно, читали бы комментарии и сходили с ума. Я не пытаюсь заставить всех любить меня, я просто пытаюсь общаться с людьми, которые единомышленники.

Когда ее спросили, о чем она разговаривает с Канье, когда они остаются наедине, Джулия сказала:

Идеи. Вот что так волнующе в том, чтобы находиться рядом с кем-то, кто действует на том уровне, на котором он есть. Эти, казалось бы, безумные идеи он может воплотить в жизнь.

Джулия не стала отрицать, что самая дикая вещь, о которой мечтал Канье, – это ее трансформация (напомним, в начале романа он также “переодел” свою будущую жену Ким Кардашьян).

После встречи с ним, пару дней спустя, все мое дерьмо было в коробках, исчезло. Это было так успокаивающе. Это не было похоже на то, что я просто собирал свою старую одежду, это было похоже на то, что я собирал свою старую жизнь. Я как будто принял очень осознанное решение действительно положить все в коробку. Чтобы отпустить прошлое.

В финале Джулию спросили, живет ли она сейчас в мире Канье, и она ответила:

Да, давайте будем честными. Почему бы и нет? Я действительно сдаюсь. Для кого-то вроде меня, который так помешан на контроле и всегда так привык заботиться о себе, просто отпустить и быть заботливым-это чуждо на данном этапе жизни. Я так долго был главным опекуном всех, так что это новое ощущение, но, честно говоря, я думаю, что заслуживаю этого. Даже месяц назад я был так чертовски похож… Не ладил с отцом моего сына или не получал помощи. Это был только я один. Я так устала, и все было на работе. Я просто помню, как сказал: “Я знаю, что за это будет награда, как будто это так чертовски ужасно, что я знаю, что я знаю, что из этого выйдет что–то хорошее, если я просто останусь там”. А потом, несколько дней спустя, вот я с Тобой, и это было самое мгновенное естественное органическое влечение и связь. Я просто чувствую себя с ним в полной безопасности. Это история искупления.