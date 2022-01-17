Госдума сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах

“Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Также парламентарии решили включить в повестку пленарного заседания 18 января законопроект о наказании для педофилов. Речь идет о пожизненном сроке для тех, кто уже совершал подобные преступления.

“В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем”, – отметил Володин.

Он поблагодарил граждан за обратную связь. Важно слышать друг друга, подчеркнул председатель ГД.

“Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения. Спасибо большое!” – заключил спикер.

Ранее Володин провел встречу с руководством думских фракций. Обсуждалась повестка на весеннюю сессию, которая откроется 18 января и завершится к августу.

Приоритетами работы депутатского корпуса станут вопросы поддержки граждан, развития экономики и регионов. “Конструктивное взаимодействие всех фракций является необходимым условием для реализации этих задач”, – сказал спикер.