Психиатр рассказал о простых способах снизить уровень стресса

Российский врач-психиатр и психотерапевт Александр Федорович считает, что жители крупных городов зачастую испытывают повышенную психоэмоциональную нагрузку, которая свойственна любым мегаполисам. Специалист уверен, что для снижения уровня стресса нужно придерживаться ряда простых правил.

По мнению Федоровича, горожанам важно обеспечить себе необходимые условия для самореализации и найти хобби по душе. Не менее важно правильно питаться, наладить контакт с родными и близкими людьми и работать в здоровом трудовом коллективе, передает “Общественная служба новостей”.