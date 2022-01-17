 

Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на Байконуре

17.01.2022, 16:21, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Серика Сулейменова от должности своего специального представителя на Байконуре, сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе Байконур», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, РФ готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.



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