 

В Крыму ввели запрет на массовые мероприятия из-за «омикрона»

17.01.2022, 16:21, Новости дня
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Проведение массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях запретят в Крыму в связи с выявлением первого случая заражения новым штаммом коронавируса «омикроном», сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На территории Крыма был зарегистрирован первый случай заболевания «омикроном», – написал он в Telegram.

В связи с этим были приняты меры по недопущению распространения вируса. В первую очередь, это запрет проведения массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях. Помимо этого, он обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи в Крыму возобновится с 17 января. 

Режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, был временно снят в Крыму в конце декабря. Изначально, послабления должны были продлиться до 20 января. При этом власти республики заявляли, что последующие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.



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