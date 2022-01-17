В Крыму ввели запрет на массовые мероприятия из-за «омикрона»

Проведение массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях запретят в Крыму в связи с выявлением первого случая заражения новым штаммом коронавируса «омикроном», сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На территории Крыма был зарегистрирован первый случай заболевания «омикроном», – написал он в Telegram.

В связи с этим были приняты меры по недопущению распространения вируса. В первую очередь, это запрет проведения массовых мероприятий и совещаний в закрытых помещениях. Помимо этого, он обратился к крымчанам с просьбой соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи в Крыму возобновится с 17 января.

Режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, был временно снят в Крыму в конце декабря. Изначально, послабления должны были продлиться до 20 января. При этом власти республики заявляли, что последующие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.