 

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

17.01.2022, 16:21, Новости дня
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Совет Государственной Лумы единогласно снял с рассмотрения проект закона о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, Турчак рассказал, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить.

Он пояснил, что документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на дельта-штамм, но ситуация изменилась

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков завил, что пункты про законопроект о QR-кодах будут убраны из перечня поручений президента Владимира Путина в связи с изменением эпидемиологической ситуации.



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