Специалисты установили, что яйца в холодильнике хранить нельзя

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17.01.2022, 16:18, Разное
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Недавно специалисты установили, что яйца нельзя хранить в холодильнике, особенно в боковой дверце. Однако именно такой способ хранения предпочитает большинство хозяек.
Дело в том, что яичная скорлупа является очень хрупкой. Под воздействием температурных перепадов она становится ещё более непрочной и хрупкой. Если яйца хранятся в специальных ячейках, которые расположены на внутренней части боковой дверцы холодильника, то вследствие открывания и закрывания холодильника происходит резкая смена температурного режима, от холодного до тёплого, и наоборот. По этой причине на скорлупе могут появиться микротрещины, через которые в яйцо проникают различные болезнетворные бактерии, вызывающие серьёзные проблемы со здоровьем, вплоть до пищевого отравления или сальмонеллеза. Поэтому яйца рекомендуется хранить в сухом прохладном месте.

Известный британский шеф-повар Джеймс Мартин также заявил, что яйца не следует хранить в холодильнике. По его мнению, они могут впитать запахи других продуктов. Как пояснил специалист, именно этим свойством пользуются многие повара, специально выкладывая яйца с другими продуктами на некоторое время, чтобы те впитали их запах.

Кстати, в продуктовых магазинах яйца размещены не в холодильных витринах, а на обычных полках.

Источник: lenta.ru



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