 

The Telegraph рассказал, чем “русский грипп” похож на SARS-CoV-2

17.01.2022, 16:18, Разное
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В британском издании The Telegraph опубликовали материал Марка Хонигсбаума, который сравнивает две болезни. По его словам, они похожи по симптоматике и количеству тяжелых случаев.
Симптомы инфекции COVID-19 напоминают признаки “русского гриппа”, который распространился по миру в конце 19 века. Источником недуга в издании указывают Россию, поскольку первый случай был зафиксирован в 1889 году в Санкт-Петербурге.

Во время четвертой волны у больных отмечался сухой кашель, сильная головная боль, потеря нюха и вкуса, лихорадка. Большая часть заболевших приходилась на людей старше 60 лет. Больницы были переполнены и еле справлялись. Так журналист описывает ситуацию в Соединенном Королевстве 19 века.

Марк Хонигсбаум предупредил, что в случае, если “русский грипп” был вызван каким-либо вариантом коронавируса, то прогнозы неутешительны. Обозреватель отмечает, что, по заключению оценки эпидемиологов, в начале пандемии 1889-1892 гг. было заражено до 60% населения. Коллективный иммунитет не был достигнут, и болезнь постоянно прогрессировала с нарастанием летальности.

Тогда исследователи сходились во мнении, что “русский грипп” — это коронавирус крупного рогатого скота с летальностью приблизительно 1%. Большинство эпизодов было легкой и средней степени тяжести, что напоминает характер современного штамма “Омикрон”.

Источник: www.bragazeta.ru



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