Косметолог Ломанова перечислила опаснейшие последствия инъекций губ

Елена Ломанова, квалифицированный косметолог, пояснила о рисках, которые свойственны процедуре по увеличению губ филлерами.

Последние годы становится популярной косметология. Она совершенствуется и набирает обороты. Женщины в погоне за красотой забывают о безопасности, обращаясь к непрофессионалам. Те, в свою очередь, вводят некачественные препараты, что позже сказывается на здоровье.

Филлеры на основе гиалоурановой кислоты – один из самых востребованных препаратов в этой сфере. Всё потому, что он самый безопасный и полностью растворяется в течение некоторого времени. Но даже самый безопасный препарат, может нанести вред, если в процессе укола что то пойдёт не так. В первую очередь начнётся «комкование» препарата, что принесёт дискомфорт пациенту, далее – отёк. Воспаление может быть как и не особо заметным, так и массивным, не проходить длительный период.

Само по себе воспаление появляется зачастую из-за нарушений техники безопасности, находясь не на территории медицинского кабинета. Неприятным результатом после введения под кожу большого количества филлера может оказаться трещина губы.

Эмболия – заболеваний, которое требует срочного введения антидота гиалуронидазы. Развивается болезнь из-за закупорки кровотоку в месте укола.

Сдавливание сосудов губ – ишемия, серьёзное осложнение после инъекций, которое может вести к некрозу, то есть отмиранию тканей. Врач рекомендует во избежание неприятных последствий обращаться изначально к сертифицированным специалистам.

Источник: monavista.ru