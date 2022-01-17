“Не политика, а игра в политику”. Климкин прокомментировал историю с Порошенко

“Подозрение против Петра Порошенко, вне зависимости от возможных реалий, воспринимается гражданским обществом как политическое. Здесь уже ничего не изменить. Люди привыкли, а любая власть научилась использовать правоохранительную систему против иных/других/бывших/лишних политиков, и это разрушает государство”, – написал дипломат.

Он напомнил, что в США насчитали 18 вариантов дестабилизации Украины со стороны России.

“Я бы на месте власти подумал бы, что и как из этого использует Кремль. В Москве хорошо научились использовать слабости других, там готовы пойти так далеко, как мы их пустим – в любой момент. Последнее, что нужно Украине сейчас, когда есть ежедневная российская угроза, а нас без нас обсуждают в Женеве и не только – это внутренний беспорядок. Все остальное – это не политика, а игра в политику. Можно доиграться”, – заявил Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/481387423347852

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек.

На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты “сбежали”.

Сейчас в Печерском райсуде Киева проходит избрание меры пресечения для Порошенко, в заседании объявлен перерыв.

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