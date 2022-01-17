 

В МИДе высказали разочарованность состоянием отношений РФ и Германии

17.01.2022, 16:04, Новости дня
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Россия разочарована нынешним состоянием российско-германских отношений, но не отказывается от выстраивания сотрудничества на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды, говорится в распространенном сообщении МИД России.

«Разочарованы нынешним состоянием российско-германских отношений, переживающих непростой этап в силу реализуемого официальным Берлином курса на комплексное сдерживание нашей страны», – говорится на сайте МИД России.

Также в МИД РФ указали, что РФ с учетом особого значения сотрудничества между странами в общеевропейском и глобальном контексте «не отказывается от задачи выстраивать его на принципах взаимного уважения и обоюдной выгоды».

«Российская сторона настроена на конструктивный диалог с новым правительством ФРГ, сформированным коалицией в составе СДПГ, партии «Союз 90/Зеленые» и СвДП», – указали в ведомстве.

Кроме того, в российском МИД указали, что Берлин пытается влиять на внутриполитические процессы в Российской Федерации.

«С германской стороны предпринимаются попытки оказания влияния на внутриполитические процессы в России, в немецких СМИ ведется неприкрытая антироссийская пропаганда, прессингу подвергается альтернативная подача информации, в т.ч. российскими и русскоязычными СМИ в Германии», – говорится в комментарии.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае эскалации ситуации на Украине правительство ее страны примет вместе с партнерами «подходящие меры» в отношении «Северного потока – 2».



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