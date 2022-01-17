Мать и отца прожившей пять лет в больнице девочки лишили родительских прав

Родителей девочки, которая с рождения и до пяти лет жила в перинатальном центре, лишили родительских прав по решению Пресненского суда Москвы.

«Родителей девочки лишили прав», – цитирует сообщение пресс-службы суда РИА «Новости».

Напомним, девочка, которая с рождения пять лет прожила в московском перинатальном медицинском центре, нашла новую семью. Ее прежние родители были уверены, что их дочь нуждается в лечении в стационаре и отказывались забирать ребенка. Позже ребенка передали в органы опеки, а потом она обрела новую семью.

В начале 2020 года суд удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка. Максимова подавала апелляцию. Кроме того, она подала жалобу на ПМЦ в прокуратуру.