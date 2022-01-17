 

Фьючерсы на апельсиновый сок резко выросли из-за прогнозов худшего урожая с 1945 года

17.01.2022, 16:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На прошлой неделе резко выросли фьючерсы на апельсиновый сок после сообщения министерства сельского хозяйства США о том, что урожай апельсинов во Флориде может стать худшим с конца Второй мировой войны, информирует The Wall Street Journal.

Так, контракты на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в марте на бирже ICE Futures подорожали в прошлый четверг на 5,1%. Это рекорд с начала пандемии. В понедельник контракт торгуется около отметки 1,5 долларов за фунт, подскочив примерно на 50% за два года, передает «Интерфакс».

По прогнозам Минсельхоза США, урожай во Флориде в этом году составит всего 44,5 млн 90-фунтовых ящиков (40,8 кг) – это минимум с 1945 года. Ведомство рассчитывает, что каждый ящик позволяет изготовить в среднем 1,42 галлона (почти 5,4 л) замороженного концентрата апельсинового сока.

Урожай снизился из-за позеленения цитрусовых – неизлечимой бактериальной болезни, угрожающей плантациям в штате с 2005 года.

Ранее сообщалось, что в мире прогнозируют повышение цен на кофе, в том числе это связано с климатическими изменениями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Hill – Байдену стоит держаться от «Артемиды» подальше — наломает дров, как в Афганистане

29.01 / Печерский суд опроверг сообщение о новых делах против Порошенко и Байдена

31.12 / Назван победитель девятого сезона шоу «Голос»

17.09 / 57-летний режиссер “Левиафана” Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ

06.12 / За сутки 1600 украинцев попали в больницу с COVID-19

28.10 / Кабмин Украины намерен направить 1 млрд грн на улучшение качества питьевой воды в 2022 году – Шмыгаль

01.02 / Франция начнет поставки патрульных катеров для Украины в конце 2021 года – посол

25.08 / Никки Хейли назвала Байдена «хорошим» кандидатом в президенты США для ИГ

03.04 / В Киеве подтвердили рекордное суточное количество случаев COVID-19 с начала эпидемии

02.05 / Мишустин указал на плодотворное взаимодействие РПЦ и государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика