Фьючерсы на апельсиновый сок резко выросли из-за прогнозов худшего урожая с 1945 года

На прошлой неделе резко выросли фьючерсы на апельсиновый сок после сообщения министерства сельского хозяйства США о том, что урожай апельсинов во Флориде может стать худшим с конца Второй мировой войны, информирует The Wall Street Journal.

Так, контракты на замороженный концентрат апельсинового сока с поставкой в марте на бирже ICE Futures подорожали в прошлый четверг на 5,1%. Это рекорд с начала пандемии. В понедельник контракт торгуется около отметки 1,5 долларов за фунт, подскочив примерно на 50% за два года, передает «Интерфакс».

По прогнозам Минсельхоза США, урожай во Флориде в этом году составит всего 44,5 млн 90-фунтовых ящиков (40,8 кг) – это минимум с 1945 года. Ведомство рассчитывает, что каждый ящик позволяет изготовить в среднем 1,42 галлона (почти 5,4 л) замороженного концентрата апельсинового сока.

Урожай снизился из-за позеленения цитрусовых – неизлечимой бактериальной болезни, угрожающей плантациям в штате с 2005 года.

Ранее сообщалось, что в мире прогнозируют повышение цен на кофе, в том числе это связано с климатическими изменениями.