 

Эксперты рассказали, как вырос российский рынок смартфонов в 2021 году

17.01.2022, 16:02, Новости дня
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По словам экспертов, примерно половина проданных новых смартфонов на российском рынке в 2021 году оказались гаджетами, выпущенными под китайскими брендами.

Тенденции на рынке электроники примерно те же, что и в других сегментах экономики. Были большие проблемы с поставками, а также росли цены. Если считать динамику развития рынка по ценам, то в РФ все чудесно. Рынок смартфонов РФ в 2021 году достиг 730 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2020-м.

Однако продажи в натуральном, поштучном выражении снижались. Даже популярные и относительно дешевые китайские смартфоны покупались хуже. Речь идет о падении показателя на 5%, говорят эксперты. С другой стороны, выросли продажи гаджетов по цене выше 50%. Дорогих смартфонов купили на 70% больше.



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