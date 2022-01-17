 

Xiaomi выпустит самую дешевую современную «раскладушку»

17.01.2022, 16:01, Новости дня
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Как сообщили достоверные источники, китайская компания Xiaomi готовит к выходу на рынок самый дешевый из ныне существующих раскладных смартфонов с гибким экраном.

Цена на данный гаджет в розничной торговле должна быть ниже, чем на Huawei P50 Pocket или Samsung Galaxy Z Flip 3. Также смартфон будет дешевле уже известного Xiaomi Mix Fold.

Представители компании Xiaomi сообщают, что такая модель «раскладушки» будет представлена еще до конца текущего года. Напомним, что раскладные смартфоны с гибким экраном считаются сегодня наиболее современными. Стоят они также дорого. На китайском рынке, например, модно купить такой Xiaomi за полторы тысячи американских долларов. При этом, речь идет о «домашней» версии, которую не планировали выводить на мировой рынок.



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