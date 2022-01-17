Российский музыкант Олег Седанцов дебютировал на показе Prada: “Чувствовал себя как дома”

Кастингу показа Prada, который возглавляли Миучча Прада и Раф Симонс, можно только позавидовать. На подиум представлять коллекцию, вдохновленную ретрофутуризмом 1960-х годов, в этот вечер вышла целая плеяда звезд. Легенды кино Кайл Маклахлен и Джефф Голдблюм, актер Эйса Баттерфилд, известный по сериалу “Половое воспитание”, Томас Сэнгстер из “Хода королевы” и другие. Среди 47 моделей показа был и единственный представитель из России. Причем не профессиональный манекенщик, а музыкант – 22-летний Олег Седанцов из Пензы, вокалист и автор песен рок-группы “ПИКЧИ!”. Олег, для которого дефиле Prada стало дебютным, рассказал HELLO! о начале модельной карьеры и wow-эффекте от миланского шоу легендарного бренда.

Олег Седанцов

О начале карьеры:

Я начал сотрудничать с модельным агентством в 2021 году. Летом мы с группой “ПИКЧИ!” играли на рок-фестивале Fox Rock Fest, там меня заметила Настя, мой нынешний менеджер. Она предложила попробовать себя в моделинге, сказала, что моя внешность для этого очень подходит. Первым проектом была творческая съемка, где на мне рисовали.

О кастинге на показ Prada:

Помню, как агент попросила подстричь волосы, чтобы снять снепы (технические фотографии для портфолио, обычно их делают на полароид – ред.). Но, как у нас говорят, искусство требует жертв. На следующий день прислал Насте селфи с грустным лицом и короткой стрижкой. Потом мы сняли новые снепы и видео. И она тут же отправила их кастинг-директору. На следующий день нам прислали опшн (предложение – ред.) на эксклюзив Prada, и возникла еще одна важная задача: успеть все. Конец декабря, канун Нового года. Все закрыто. Было что-то вроде квеста “Успеем / не успеем”. Но, как видите… Надо только очень сильно захотеть.

Об атмосфере на бэкстейдже:

Миучча и Раф – работать с ними безупречно. Отношение к моделям среди команды было просто великолепное, я буквально чувствовал себя как дома. На бэкстейдже была дружеская атмосфера: все общались, смеялись и поддерживали друг друга. Да, поймал то необычное ощущение, когда всего месяц назад ты с друзьями смотрел “Половое воспитание” на ноутбуке, а сейчас сидишь с этим артистом в одной комнате, и вас объединяет общее дело. Очень необычное и классное чувство.

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