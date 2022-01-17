Снова вместе: Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми на отдыхе в Дубае

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают удивлять своих подписчиков в Instagram. Бывшие супруги, которые расстались в 2020 году, стараются наладить отношения ради своих детей. На днях они вместе отметили 9-й день рождения сына Тимофея, а теперь проводят время в компании друг друга и детей в Дубае. Подтверждением тому стало общее фото, сделанное в местном парке развлечений Legoland, которым поделился Павел в своем аккаунте в Instagram, отметив, что был здесь с семьей несколько лет назад.

Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут! – подписал Павел совместное фото и добавил в сторис снимок, ранее сделанный на том же самом месте.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце с детьми несколько лет назад

Интернет-пользователи в комментариях к посту Павла Прилучного отметили, что им “до слез приятно видеть” всю семью в сборе, и выразили надежду, что актеры, возможно, сойдутся вновь. При этом Агата от общих фото в своем Instagram отказалась и не афиширует тот факт, что отдыхает вместе с бывшим мужем. В ее сторис можно заметить только сына с дочкой.

Напомним, что Павел и Агата познакомились на съемках сериала “Закрытая школа” в 2009 году, спустя два года тайно расписались с одном из московских ЗАГСов. В браке у пары родилось двое детей – сын Тимофей и дочь Мия. Прожив вместе почти десять дет, в феврале 2020-го актеры объявили о расставании, а летом того же года официально развелись. С тех пор оба не афишируют свою личную жизнь, хотя Павел не скрывает, что встречается с актрисой Мирославой Карпович. Во всяком случае, не отрицает этого факта.

Мирослава — потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок: так или иначе все мужчины — дети, — сказал Прилучный, и добавил, – Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются.

Карпович, которая прославилась благодаря роли в сериала “Папины дочки”, тоже прокомментировала отношения с Прилучным:

Никто ничего не скрывает, но и не афиширует. Счастье любит тишину, – рассказала она в интервью.