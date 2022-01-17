 

В Москве откроют еще два участка Большой кольцевой линии

17.01.2022, 15:38, Разное
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Строительство большого метрокольца завершится к 2023 году. Готовность оставшегося отрезка уже более 60%. Осталось достроить два участка БКЛ и ввести в эксплуатацию бывшую Каховскую линию, вошедшую в состав нового кольца.

Сейчас конечной станцией на севере БКЛ является “Савеловская”. После нее откроют еще три станции – “Марьина Роща”, “Рижская” и “Сокольники”.

Станции после “Сокольников” уже открыты, но пока работают в составе Некрасовской линии. Это “Электрозаводская”, “Лефортово”, “Авиамоторная” и “Нижегородская”.

Большая часть БКЛ уже построена, для пассажиров доступны 22 станции. В декабре открылся участок протяженностью 20 километров в составе 10 станций – от “Мневников” до “Каховской”.

В преддверии новогодних праздников проходка всех тоннелей большого метрокольца завершилась. Их строили более девяти лет, за эти годы тоннелепроходческие щиты прошли 143 километра.

Решение о строительстве Большой кольцевой линии принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире. Длина БКЛ – около 70 километров, общее количество станций – 31. Линия сократит время в пути для пассажиров и создаст новые пересадочные узлы.

Ранее в интервью газете “Вечерняя Москва” мэр столицы рассказал о перспективах развития транспорта. По его словам, в 2027 году планируется довести метро до Троицка, а уже в текущем году начнется строительство еще одной новой линии – Рублево-Архангельской. Также подземка скоро придет в аэропорт Внуково и район Северный.



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