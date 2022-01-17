 

Ольга Орлова поделилась фото строительства нового дома

17.01.2022, 15:34, Разное
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Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова на Instagram-странице опубликовала фото своего нового дома и рассказала, как проходит строительство.
На снимке популярная телеведущая позирует на деревянной лестнице, которая ведет на один из этажей дома. Ремонтные работы в особняке начались давно, о чем говорит сделанная электрическая проводка, часть коммуникаций, металлический каркас на потолке и огражденный балками верхний этаж.

Заметно, что Орлова рада началу строительства и с удовольствием делится своими эмоциями в соцсети. Телезвезда рассказывает, что день, проведенный на семейной «супер-стройке», проходит очень насыщенно, хоть данный процесс не из легких.

Ведущая хотела сделать видео-обзор дома, но решила, что сделает его позже, поскольку, сейчас показывать нечего. Также ведущая поинтересовалась у подписчиков, как они относятся к ремонту и любят ли это мероприятие.

В комментариях большинство поклонников звезды согласились, что стройка очень энергозатратный процесс и не проходит без стресса, а некоторые считают, что лучше переехать в уже готовый дом.



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