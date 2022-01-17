Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой на Мальдивах

Певица Вера Брежнева сейчас находится в отпуске со своими сёстрами на Мальдивах, откуда публикует в соцсетях красивые фото. На последних снимках знаменитость запечатлена в чёрном купальнике и бежевой юбке.

Экс-участница «ВИА Гры» ни капли не поправилась, несмотря на отдых и минувшие праздники. По оголенному животу подписчики убедились, что Брежнева действительно старается вести здоровый образ жизни, даже в отпуске. Пост набрал 85 тысяч лайков и множество приятных комментариев.

Напомним, летом 2021 года Вера Брежнева пояснила о том, что она в последнее время и спать старается раньше ложиться, и за питанием правильным следить. В этом и заключается секрет её молодости.