Домроботники вдовы Градского подозреваются в ограблении

Вдову Александра Градского могли ограбить по наводке. К такому выводу пришла полиция. Кроме домработников, никто не мог знать о том, что жительница приняла решение перевезти деньги в другой дом.

Известно, что раньше Александр Градский хранил деньги в московской квартире. По словам звезды, средства были спрятаны в буфете. Композитор ранее шутил о том, что они даже не открывают его, поскольку купюры могут выпасть оттуда. После смерти Градского, Марина Коташенко никого не приглашала в квартиру. По доступной информации, она самостоятельно перевезла наличку в дом за городом и об этом знали ее домработники.

О нападении на вдову стало известно в воскресенье, 16 января. Женщина заявила о происшествии только спустя семь часов. Марина Коташенко объяснила, что поступила так, потому что была в шоковом состоянии и преступники угрожали ей пистолетом. Жена артиста была вынуждена лично отдать им деньги и отвезти до ближайшего населенного пункта, после преступники пересели в машину соучастника и уехали. Полиция возбудила дело по статье УК “Разбой”.

Источник: popcake.tv