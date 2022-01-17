 

Домроботники вдовы Градского подозреваются в ограблении

17.01.2022, 15:34, Разное
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Вдову Александра Градского могли ограбить по наводке. К такому выводу пришла полиция. Кроме домработников, никто не мог знать о том, что жительница приняла решение перевезти деньги в другой дом.
Известно, что раньше Александр Градский хранил деньги в московской квартире. По словам звезды, средства были спрятаны в буфете. Композитор ранее шутил о том, что они даже не открывают его, поскольку купюры могут выпасть оттуда. После смерти Градского, Марина Коташенко никого не приглашала в квартиру. По доступной информации, она самостоятельно перевезла наличку в дом за городом и об этом знали ее домработники.

О нападении на вдову стало известно в воскресенье, 16 января. Женщина заявила о происшествии только спустя семь часов. Марина Коташенко объяснила, что поступила так, потому что была в шоковом состоянии и преступники угрожали ей пистолетом. Жена артиста была вынуждена лично отдать им деньги и отвезти до ближайшего населенного пункта, после преступники пересели в машину соучастника и уехали. Полиция возбудила дело по статье УК “Разбой”.

Источник: popcake.tv



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