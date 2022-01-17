 

Алексей Горбунов накануне премьеры нецензурно высказался о фильме Остапчука и Таллера с Сумской в главной роли

17.01.2022, 15:28, Новости дня
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“Кто за эту х…йню всю отвечать будет? Когда ответственность включится. бл…дь?! Блогерам советую посмотреть [российские фильмы] “Свингеры” и “Свингеры 2″. Я думаю, это примерно такого же качества кино и такого же качества актерское исполнение”,  – заявил он.

Горбунов также обратился к продюсеру картины Евгению Таллеру с предложением рассказать ему, “что такое артисты”.

Таллер пока что не отреагировал на обращение актера.

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Публикация от Алексеи * Горбунов (@oleksiy.gorbunov.official)

Контекст:Премьера украинского фильма “Любовб и блогеры” запланирована на 20 января. 

Главные роли в комедии сыграли актеры Ольга Сумская, Назар Заднепровский и Вадим Новицкий. В фильме также снимались украинские блогеры и артисты Богдан Шелудяк, Анна Тринчер, Ксюша Манекен, Роман Свечкоренко, Анна Алхим, Виктория Маремуха и другие.

Продюсерами ленты являются Евгений Таллер и Владимир Остапчук, режиссер картины – Дмитрий Голумбевский. Сценарий к фильму написал Алексей Приходько.

Алексей Горбунов родился 29 октября 1961 года в Киеве. В 2016-м он получил звание народного артиста Украины.

Среди прочих он снимался в картинах “Голод-33”, “Охота на пиранью”, “Шерлок Холмс”, “Дикое поле”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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