Юлию Пересильд готовят к полёту на Марс

Первая в мировой истории актриса-космонавт Юлия Пересильд начала подготовку к миссии на Марс, анонсированной «Роскосмосом» в 2025 году.

Об этом сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

– Буквально вчера мой хороший друг – Константин Львович Эрнст принёс мне сценарий художественного фильма «Первые на Марсе». Читал я довольно бегло, но мне очень понравилось. Кино будет даже более зрелищным, чем в Голливуде. Можно было бы конечно снова объявить кастинг, но в нём нет необходимости, поскольку Юлия Пересильд отлично зарекомендовала себя в качестве члена экипажа, а в её актёрских способностях и вовсе, – заявил глава «Роскосмоса».

Ожидается, что спутником Пересильд на Марсе будет и режиссёр Клим Шипенко. Помимо съёмок, на них возложат и научную миссию. Деятелям искусства предстоит взять пробы грунта на Красной планете. Экспедиция продлится 14 дней.

—