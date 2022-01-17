 

Юлию Пересильд готовят к полёту на Марс

17.01.2022, 15:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первая в мировой истории актриса-космонавт Юлия Пересильд начала подготовку к миссии на Марс, анонсированной «Роскосмосом» в 2025 году.

Об этом сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Пересильд отправят на Марс– Буквально вчера мой хороший друг – Константин Львович Эрнст принёс мне сценарий художественного фильма «Первые на Марсе». Читал я довольно бегло, но мне очень понравилось. Кино будет даже более зрелищным, чем в Голливуде. Можно было бы конечно снова объявить кастинг, но в нём нет необходимости, поскольку Юлия Пересильд отлично зарекомендовала себя в качестве члена экипажа, а в её актёрских способностях и вовсе, – заявил глава «Роскосмоса».

Ожидается, что спутником Пересильд на Марсе будет и режиссёр Клим Шипенко. Помимо съёмок, на них возложат и научную миссию. Деятелям искусства предстоит взять пробы грунта на Красной планете. Экспедиция продлится 14 дней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Семь школьников из Таганрога отравились неизвестным газом

14.07 / Мантуров назвал сроки поставок новых школьных автобусов и скорых

19.08 / Ученые: Женщины в менопаузе имеют повышенный риск жировой болезни печени

13.11 / Мнение: Путину не доложили?

06.07 / Выглядят стильно и не выбиваются из общепринятого дресс-кода: образы, в которых можно спокойно пойти на работу

26.06 / Гипнотический взгляд женщины: как развить магическую силу глаз

14.07 / Мнение: Вот так англичане и “страдали” в немецком плену

04.12 / В Раде заявили о мобилизации на Украине без объявления военного положения

05.03 / Сдача самой высокотехнологичной российской многоцелевой атомной подлодки снова задерживается

27.12 / Мнение: Дмитриев получил 15 лет тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика