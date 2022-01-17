Рекомендации по выбору ноутбука

17.01.2022, 15:22, Детали

Теги: Интернет, Работа, Развлечения, Технологии

Выбор ноутбука требует взвешенного подхода и наличия минимальных знаний о видах и особенностях таких устройств. Этого достаточно, чтобы выбрать лучшую по конфигурации модель, уложившись в имеющуюся сумму.

Выбор ноутбука с учетом потребностей

Перед покупкой необходимо определиться с уровнем производительности лэптопа. В зависимости от данного показателя, ноутбук условно относят к одной из категорий:

офисный;

игровой;

домашний;

профессиональный.

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Для выбора подходящей категории портативного компьютера стоит определиться со следующими аспектами:

Планируемый уровень нагрузки на устройство: есть ли необходимость в обработке контента, запуске ресурсоемких программ и игр.

Актуальны ли дополнительные возможности: сенсорный дисплей, сканер отпечатка пальца и т. д.

В какую сумму требуется уложиться.

Приемлемые габариты и дизайн устройства.

Ответы на эти вопросы станут главными факторами для выбора подходящей модели.

Как правильно выбрать производительность

Выбирая процессор, следует обращать внимание на количество ядер. Двухъядерными комплектуются портативные компьютеры, предназначенные для бытового использования: интернет серфинг, просмотр фильмов и т. д. Модели, укомплектованные 4-, 6-, 8-ядерными процессорами, функционируют по принципу многопоточности, что позволяет работать с графическими и видеоредакторами, запускать «тяжелые» игры.

Видеокарта в ноуте бывает встроенной в процессор или выделенной как отдельный элемент. Если планируется использовать устройство для учебы и работы, возможностей встроенного графического адаптера будет достаточно для решения текущих задач. Для гейминга и работы с графикой подойдет дискретная (отдельная) видеокарта, обладающая собственной памятью.

У современных ноутбуков объем оперативной памяти крайне редко оказывается ниже 4 ГБ. Это необходимый минимум для решения несложных задач. Для моделей среднего сегмента характерно наличие ОЗУ на 6-8 ГБ. Такого объема достаточно, чтобы обеспечить работу в режиме многозадачности и плавность анимации. Для мощных игровых ноутов объем ОЗУ начинается от 32 ГБ.

Встроенная память может быть представлена жестким диском HDD или твердотельным накопителем SSD:

HDD предполагает значительный объем памяти (от 1 ТБ у большинства современных моделей), но по скорости работы они значительно уступают SSD.

Более прогрессивным форматом встроенной памяти считается SSD. Для него характерен меньший ресурс для записи файлов, зато оперативность выше в разы.

Большинство представленных на рынке лэптопов оснащено IPS-дисплеем. Такая матрица характеризуется реалистичной цветопередачей, широкими углами обзора и хорошей контрастностью. Для экранов OLED и AMOLED характерны большая яркость и четкость, но и стоимость таких моделей выше.