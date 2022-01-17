“За один присест я могу съесть целый торт”: как похудела и поддерживает свою фигуру и красоту телеведущая Ольга Шелест

Телеведущая Ольга Шелест, которой 23 января исполняется 45 лет, может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. Все это результат ее кропотливой и упорной работы над собой. Вот секреты красоты российской знаменитости.

Феноменальное преображение

Ольга никогда не была толстой, однако после родов все же набрала лишние килограммы и начала носить одежду на пару размеров больше. Телеведущая удивила поклонников, когда в 2020 году после самоизоляции стала заметно стройнее. Как оказалось, похудению способствовала книга одного диетолога о вреде сахара, на которую случайно наткнулась знаменитость во время локдауна. Тогда Ольга решила отказаться от сладкого. Она очень любит десерты, но здоровье важнее.

Удивительно, что до этого момента телеведущая была жуткой сладкоежкой. Она могла съесть целый торт за один присест. Также она могла заказать вторую порцию десерта в ресторане, если лакомство ее впечатлило.

На самоизоляции Ольга решила проверить, получится ли у нее отказаться от сладкого. Оказалось, что да. Прошел месяц, потом другой. За это время пропала тяга к сладкому, а вместе с ней ушли и лишние семь килограммов.

Отказ от диет

Главное правило Ольги: никаких диет. Однажды в молодости она решила сесть на диету, рекомендованную актрисой Нонной Мордюковой. Нужно было первые три дня пить только кефир, следующие три дня есть яблоки, потом еще три дня есть одну курицу, а на седьмой день пить одну воду. Телеведущая смогла выдержать только один день на кефире.

Возвращаясь с работы, она зашла в магазин, купила пачку пельменей и съела дома их все. Зато с помощью данного эпизода она поняла, что диеты — это не ее тема.

Рацион питания

После этого случая она начала практиковать правильное питание. Постепенно телеведущая поняла, что ей совершенно не хочется есть мясо и мясные продукты. Она отказалась от этой еды, а затем и от рыбы, а также от морепродуктов.

На завтрак знаменитость обычно ест овсянку с фруктами. На обед она готовит овощной суп, на ужин может побаловать себя ризотто или пастой с грибами. Ольга любит сыр тофу, бобовые, различные овощи. От молочного она также отказалась.

Два литра воды в день Ольга не выпивает. Она пьет воду только тогда, когда ее мучает жажда. Шелест считает, что организм сам подсказывает, сколько воды ему нужно. Утром она обычно выпивает чашку кофе, а в течение суток старается пить травяные чаи с чабрецом или мятой.

К алкоголю телеведущая равнодушна. Конечно, она может в хорошей компании выпить бокал белого вина. Ольга признается, что игнорирует спиртное, поскольку не любит хмелеть. В таком состоянии ей тяжело контролировать свои слова, поэтому она может выдать «государственную тайну».

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Спорт

Ольга старается вести активный образ жизни, чтобы поддерживать стройную фигуру. Она посещает тренажерный зал, обожает кататься на велосипеде, практикует йогу, занимается плаванием. Также телеведущая для себя открыла скандинавскую ходьбу (с использованием специальных палок). Она говорит, что во время таких нагрузок работают 99 % мышц.

Еще один эффективный способ поддерживать стройную фигуру — это завести себе собаку, потому что ее нужно регулярно выгуливать. Ольга рассказывает, что ее пес настолько активный, что двухчасовые прогулки с ним соответствуют тренировкам в спортзале.

Уход за собой

Ольга признается, что не любит посещать салоны красоты, однако профессия обязывает ее это делать. Поскольку телеведущая является публичной персоной, она должна выглядеть безупречно. Самостоятельно добиться хорошего эффекта в домашних условиях невозможно, поэтому приходится посещать косметологов. Знаменитость регулярно делает биоревитализацию, два раза в год колет гиалуроновую кислоту. Благодаря этому ей удается не допускать появления морщинок на лице. Раз в год она делает лазерный пилинг. Это очень эффективная процедура по очищению кожи.

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Ольга признается, что во время пребывания в салонах красоты ей сложно расслабиться из-за мысли о том, сколько за это время она могла бы сделать полезных дел.

Отношение к пластике

Ольга не видит ничего плохого в пластической хирургии. Если действительно есть веские причины что-то подправить, то почему бы и нет? Если же поход к хирургу обусловлен категорическим неприятием своей внешности, то от этого вряд ли будет толк. Например, у Ольги есть горбинка на носу. Ее можно было бы убрать, однако Шелест посчитала, что это ее изюминка, от которой нет смысла избавляться.

Эксперименты с внешностью

Ольга говорит, что родители всегда прививали ей любовь к себе. Они учили ее, что нужно воспринимать себя такой, какая есть. Однако после окончания школы Шелест из брюнетки превратилась в блондинку. Она перекрасила волосы, потому что захотела протестовать против своей внешности, которая была дана ей природой.

Лет до тридцати Ольга активно экспериментировала со стилем и имиджем. Она меняла прически, делала пирсинг. Ольга сейчас с улыбкой вспоминает, что гордилась серьгой в носу. Ей казалось на тот момент, что она невероятно модная и стильная.

Со временем этот протестный настрой прошел. Теперь Ольга предпочитает оставаться в привычном для себя образе.