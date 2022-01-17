Константин Хабенский не считает себя хорошим примером отца в воспитании своих детей

Известный киноактер и режиссер растит троих детей – сына от первого брака с Анастасией Смирновой и двух дочерей с Ольгой Литвиновой. По словам Хабенского, он не считает, что является хорошим примером отца.

В честь 50-летнего юбилея актера вышла картина «Люди, которых я люблю». Причиной того, что актер не считает себя хорошим отцом, с его слов, является факт того, что большинство своего времени кинодеятель проводит на работе. Мужчина называет себя «балбесом», уделяющим все свое время труду. Также актер отметил, что часто жалуется на отсутствие времени, а это является причиной, по которой он начинает трудиться еще больше.

Ольга Литвинова не разделяет самокритику супруга и утверждает, что ее избранник справляется со своими отцовскими обязанностями лучшим образом. По словам актрисы, Хабенский очень внимательный и заботливый отец, уделяющий время, чтобы отвести детей в садик и школу, а в случае надобности может накормить своих наследников.

Источник: teleprogramma.pro