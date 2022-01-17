ПФР обратился ко всем, у кого пенсия находится в пределах от 9 до 23 тысяч рублей

Специалисты из Пенсионного фонда обратились с заявлением к гражданам, получающим пенсию меньше минимального уровня. С 2022 года для них буду изменены условия оплаты.

В данном заявлении говорится о пенсионерах, получающих пенсии в минимальном размере. Понятие «минимальной пенсии» не существует в законодательстве, однако такие выплаты равны действующему прожиточному минимуму. Этот показатель отличается во всех регионах и, обычно, выносится на рассмотрение каждый год, с целью дальнейшего увеличения.

Пенсионеры, получающие пенсию, которая не дотягивается до уровня прожиточного минимума, получат определенные доплаты. Все зависит от прожиточного минимума, который будет стоять на рассмотрение. При рассмотрении федерального прожиточного минимума, пенсионеры могут рассчитывать на получение федеральной доплаты. Такой же механизм действия будет относиться и в рассмотрении регионального прожиточного минимума.

Пенсионерка, проживающая в Приморском крае, обратилась в Пенсионный фонд с вопросом, как ей получить пенсию, соответствующую минимальному прожиточному минимуму. По словам женщины, она получает пенсию в размере 9200 рублей. Сотрудники фонда сообщили, что с 2022 года будут изменены условия получения таких доплат. Следует отметить, что данные доплаты будут назначаться автоматически со дня получение пенсии.

Стоит подчеркнуть факт того, что прожиточный минимум в разных регионах РФ имеет определенные различия. В Татарстане прожиточный минимум составляет 8800 рублей, а на Чукотке этот показатель достиг отметки, значительно превышающий Татарстан – 23400 рублей, пишет Newinform.

Источник: primpress.ru