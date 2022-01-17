Названы лучшие и худшие продукты питания для здоровья
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На протяжении трех лет учёные анализировали и сопоставляли различные продукты. Они выясняли их пользу и вред. В итоге специалистами были названы лучшие и худшие продукты питания для здоровья.
Молочные продукты
Если хочется перекусить и остаться сытым, то подойдёт греческий йогурт, который богат кальцием, цинком и йодом. В его состав входит гораздо больше белка, чем в обыкновенный йогурт.
Навредить организму может плавленый сыр, в состав которого входит соль, ароматизаторы и сахар.
Фрукты и овощи
Самыми полезными продуктами признаны грейпфрут, ежевика, клюква, малина лимон и апельсин. Именно они имеют много антиоксидантов, но мало калорий.
Сушёные яблоки возглавили список самых неполезных фруктов, так как в их составе уйма сахара и много калорий. Гораздо полезнее выйдет съесть сырое яблоко, чем приготовленное.
Сладкое и лёгкий перекус
Круассан не попадает в список полезного, так как имеет большое количество калорий, но не имеет питательных веществ.
Для организма лучше будет съесть обыкновенный попкорн без добавок и чёрный шоколад, который к тому же способствует работоспособности мозга.
Соки
Чтобы запить или просто избавиться от жажды, многие любят пить соки. Самый полезный из них – сок сельдерея. Именно он содержит много антиоксидантов и имеет больше витаминов, чем, например, томатный или морковный.
Кофе мокко – худший выбор. Кофе взбодрит, но большое количество сахара, взбитые сливки и сироп пользы организму не принесут.
Крупы и макаронные изделия
Киноа – самая полезная крупа. Большое количество белков, питательных веществ и все 9 аминокислот входят в состав этого продукта.
Белый рис немного уступает киноа, но тем не менее, занимает 2 место. Именно в этом виде риса меньше калорий, чем в коричневом.
Самое худшее макаронные изделие – лапша, по причине того, что она способствует быстрому росту сахара в крови.
Хлеб и мука
Лучшей была названа цельнозерновая мука. Она способствует нормализации работы кишечника и контролирует уровень холестерина.
Булочки с изюмом и корицей являются самыми не полезными, они оказались хуже хлопьев и хлеба, именно потому что в них много рафинированной муки и большое количество сахара.
8032 – именно столько продуктов проверили учёные в своём исследовании. Они составили этот рейтинг, чтобы обычные люди могли правильно питаться, не нанося вред своему организму.
Источник: live24.ru
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