Названы лучшие и худшие продукты питания для здоровья

На протяжении трех лет учёные анализировали и сопоставляли различные продукты. Они выясняли их пользу и вред. В итоге специалистами были названы лучшие и худшие продукты питания для здоровья.

Молочные продукты

Если хочется перекусить и остаться сытым, то подойдёт греческий йогурт, который богат кальцием, цинком и йодом. В его состав входит гораздо больше белка, чем в обыкновенный йогурт.

Навредить организму может плавленый сыр, в состав которого входит соль, ароматизаторы и сахар.

Фрукты и овощи

Самыми полезными продуктами признаны грейпфрут, ежевика, клюква, малина лимон и апельсин. Именно они имеют много антиоксидантов, но мало калорий.

Сушёные яблоки возглавили список самых неполезных фруктов, так как в их составе уйма сахара и много калорий. Гораздо полезнее выйдет съесть сырое яблоко, чем приготовленное.

Сладкое и лёгкий перекус

Круассан не попадает в список полезного, так как имеет большое количество калорий, но не имеет питательных веществ.

Для организма лучше будет съесть обыкновенный попкорн без добавок и чёрный шоколад, который к тому же способствует работоспособности мозга.

Соки

Чтобы запить или просто избавиться от жажды, многие любят пить соки. Самый полезный из них – сок сельдерея. Именно он содержит много антиоксидантов и имеет больше витаминов, чем, например, томатный или морковный.

Кофе мокко – худший выбор. Кофе взбодрит, но большое количество сахара, взбитые сливки и сироп пользы организму не принесут.

Крупы и макаронные изделия

Киноа – самая полезная крупа. Большое количество белков, питательных веществ и все 9 аминокислот входят в состав этого продукта.

Белый рис немного уступает киноа, но тем не менее, занимает 2 место. Именно в этом виде риса меньше калорий, чем в коричневом.

Самое худшее макаронные изделие – лапша, по причине того, что она способствует быстрому росту сахара в крови.

Хлеб и мука

Лучшей была названа цельнозерновая мука. Она способствует нормализации работы кишечника и контролирует уровень холестерина.

Булочки с изюмом и корицей являются самыми не полезными, они оказались хуже хлопьев и хлеба, именно потому что в них много рафинированной муки и большое количество сахара.

8032 – именно столько продуктов проверили учёные в своём исследовании. Они составили этот рейтинг, чтобы обычные люди могли правильно питаться, не нанося вред своему организму.

Источник: live24.ru