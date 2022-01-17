“Клевое тело”, “Детей делайте”. Дорофеева оголила грудь и спустила штаны на фото с мужем
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“Я готов целовать песок, по которому ты ходила… Но там водоросли, поэтому пока не буду”, – написал он.
Дорофеева позировала в расстегнутой рубашке и спущенных штанах, показав сиреневый купальник под одеждой. Она приспустила также плавки, оголив живот.
Дантес позировал в застегнутой рубашке.
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“Клевое тело”, – прокомментировала подписчица nikorotkova.
“Давайте уже детей делайте. От поцелуев песка не получится”, – отметила sudak_irynka.
Контекст:
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Dantes начинал карьеру в дуэте “Дантес & Олейник”. С 2015 года выступает сольно. В 2021 году он выпустил альбом “Твоя любимая музыка”.
Dantes и Dorofeeva поженились в 2015 году. Детей у них нет.
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