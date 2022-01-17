 

Новая семья, жизнь в роскошном особняке и ссоры с дочерью: что стало с Кончаловским

17.01.2022, 14:13, Разное
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В 2017 году стало известно, что Егор Кончаловский разошелся с Любовью Толкалиной. Знаменитый режиссер и актриса прожили вместе 20 лет и воспитали дочку Машу. Теперь у наследника Андрея Кончаловского новая семья и личная жизнь, подробностями которой он не спешит делиться. Однако поклонники так и норовят узнать о ней побольше.

В отличие от знаменитого отца, Егор Кончаловский не может похвастаться бурной личной жизнью и целым списком бывших жен. Более того, пока что у наследника Андрея Кончаловского нет ни одной экс-супруги. С Любовью Толкалиной, которая подарила режиссеру дочь, он так и не узаконил отношения. А с новой спутницей, юристом Марией Леоновой, не объявил о заключении брака официально. Хотя, поговаривают, возлюбленные поженились тайно.

О расставании Любови Толкалиной и Егора Кончаловского стало известно в начале 2017 года. После этого продюсер признавался, что его возлюбленная не была образцовой хозяйкой и не нашла общий язык со свекровью. Новую спутницу режиссер встретил уже после того, как они с Толкалиной окончательно отдалились друг от друга. О романе стало известно в апреле 2017 года, когда Мария Леонова подарила избраннику сына Тимура.

Сейчас ставший отцом в 51 год Кончаловский живет в шикарном особняке вместе с новой семьей. Роскошное трехэтажное жилище находится в Подмосковье, вмещает в себя 18 комнат и даже отдельную квартиру для прислуги. Там сценарист растит четырехлетнего сына, пока его взрослая дочь от бывшей избранницы строит семейную жизнь с мужчиной, который старше ее на 10 лет.

Несмотря на то, что Маша Кончаловская спокойно восприняла разрыв родителей, ее отношения с отцом не всегда были гладкими. Егор Кончаловский не скрывает, что им с дочерью иногда не удается избежать ссор и разногласий. Так режиссер не сразу принял избранника наследницы и не похвалил ее за татуировки на теле. Однако 20-летняя Мария не спешит сводить наколки и наслаждается семейной жизнью с Никитой Кузьминым, который теперь уже стал ее мужем. А знаменитому отцу остается лишь смириться с тем, что его дочка выбрала в мужья почти 30-летнего мужчину.



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