Позвольте себе сжульничать: как отклоняться от диеты, но при этом не набрать лишнего

Садясь на диету, далеко не все могут выдержать подобный режим питания и при этом ни одного раза не сорваться. Однако эксперты в области питания уверены в том, что слишком строгие диеты приносят только лишь вред для организма человека, а не пользу. Лучше иногда немного давать себе послабления. Это поможет выдержать все ограничения, связанные с диетическим питанием, и при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Можно эффективно худеть и при этом периодически позволять себе есть что-то сладкое или же те продукты, которые запрещены диетическим питанием. Однако стоит очень четко понимать то, как создать оптимальный баланс питания, чтобы диета принесла пользу организму, и было как можно меньше срывов. Вот несколько рекомендаций относительно того, как это сделать.

Позволить себе немного жульничать

Нужно просто взять себе за правило то, что в вашей диете иногда будет присутствовать запрещенная пища. В таком случае вы сможете позволить себе съесть что-то вкусное и не станете чувствовать из-за этого ощущение вины.

Кроме того, зная о том, что вы пойдете на встречу со своими друзьями в кафе или ресторан, или же в гости, заранее можете на протяжении дня есть что-то менее калорийное. В таком случае десерт или калорийные блюда не принесут особого вреда для вашей фигуры.

Не есть запрещенные продукты на протяжении всего дня

Нужно помнить о том, что можно позволить себе съесть что-то вкусное на завтрак или ужин.

Однако не стоит включать в свой рацион запрещенные продукты с каждым приемом пищи или же есть их ежедневно. Несколько дней такого питания просто обнулят все приложенные ранее усилия и негативно отразятся на фигуре.

Самостоятельно делать заказ

Достаточно просто переедать или съесть что-то лишнее из запрещенных продуктов, если в компании все едят одно и то же, или же когда речь идет о праздничном ужине с большим количеством блюд.

Если есть возможность, то в местах общественного питания нужно делать выбор самостоятельно и самому заказывать блюда. Это поможет сдерживать себя, и вы не будете пытаться совершенно все то, что попадется вам на глаза.

Не переедать

Если вы решились позволить себе съесть какую-то вкусняшку, то стоит помнить о том, что перед вами совершенно не стоит задача съесть целиком всю пиццу или же сразу несколько больших десертов.

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Нужно стремиться выбирать вкусную еду так, чтобы она была еще и полезной и содержала в своем составе минимальное количество калорий. Кроме того, желательно выбирать такое блюдо, которое будет менее калорийным, чем вся еда, которую вы съели за весь день.

Есть осознанно

Если вы решили съесть какой-то запрещенный продукт, то не стоит делать это, сидя перед телевизором или же играя в телефоне. Есть большая вероятность того, что вы будете отвлекаться и при этом не получите от той пищи, которую хотели, никакого удовольствия. В результате этого, все вкусное будет съедено совершенно зря.

Ученые подсчитали, что если мы отвлекаемся от пищи, то съедаем примерно на 25% больше, чем если бы просто ели. Нужно помнить об этом и есть более осознанно и ни на что не отвлекаться.

Выбирать правильные запрещенные продукты

Продукты, которые вы не позволяете себе есть во время соблюдения диеты, могут быть совершенно разным. Одни из них могут быть более полезными, чем другие. Нужно попробовать выбирать для себя не самый вредный вариант. Тогда вы просто сможете минимизировать вред, который будет оказан на фигуру.

Например, продукты из цельнозерновой муки намного полезнее, чем из белой, а пища, богатая углеводами, даст больше насыщения, чем еда, в которой очень много вредных и насыщенных жиров, например, фастфуд. Нужно все хорошо продумывать, и тогда вы точно будете уверенными в том, что не навредите своей фигуре.