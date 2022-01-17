Комбинезон, брюки со складками и черные легинсы: зимние образы для комфорта, уюта и стиля

Зима еще нескоро сложит свои полномочия, но уже сейчас многие модницы устали от однообразного гардероба. Изо дня в день приходится надевать один и тот же серый свитер с воротником и базовые джинсы. В крайнем случае приходится менять деним на широкие черные брюки или длинное трикотажное платье.

Да, в холодное время года многие из нас жертвуют стилем в угоду комфорту. Тем не менее образы для холодной погоды могут иметь большую вариативность. Для этого вам не нужно скупать весь ассортимент модных бутиков. Есть простые комбинации, которые будут смотреться более выигрышно, чем привычный лук, состоящий из джинсов, свитера и пуховика.

Сочетание женственности и брутальности

Длинная трикотажная юбка верблюжьего оттенка может стать изюминкой вашего образа. Выбирайте модель на пуговицах или с разрезом спереди. Дополните образ черными берцами и кожаной косухой оверсайз. Этот же лук можно усовершенствовать для более холодных дней, надев плотные колготки, а вместо косухи – дубленку-авиатор. Помните, что женственные и брутальные элементы прекрасно уживаются в одном образе.

Универсальный комбинезон

Знаете ли вы, что комбинезоны на бретелях могут стать отличной альтернативой брючным костюмам или трикотажным платьям? Приобретите базовую модель черного цвета, которая может стать частью повседневного, делового и даже романтичного образа. Обратите внимание на модель с широкими брючинами, имеющими небольшие разрезы внизу.

В зависимости от ситуации под такой комбинезон можно надевать полосатый лонгслив, водолазку нейтрального оттенка, белую рубашку, нарядную блузу и даже свитер. Дополните образ удобной обувью, пуховиком или классическим пальто.

Вельветовый костюм

Если вы собираетесь за покупками до окончания праздничных распродаж, наверняка хотите приобрести по низкой цене что-то стоящее. Обычно мы стремимся вкладывать деньги в верхнюю одежду или брючные костюмы, которые в последнее время стали неотъемлемой частью повседневных образов.

Если вы еще не определились с предпочтительной моделью, предлагаем вам обратить свои взоры на ультрамодную вельветовую двойку. Вельвет в сезоне-2022 станет настоящим модным хитом. Выбирайте модные шоколадные или винные оттенки, широкие брюки и удлиненный жакет. Но, если вы хотите носить такой костюм не только в офис, альтернативой пиджаку станет вельветовая джинсовка.

Базовый гардероб для работы

Самыми стильными брюками 2022 года признаны плиссированные широкие брюки – модель со складками у пояса, которая позволяет вам чувствовать себя необычайно комфортно. Также в обновленный базовый гардероб для работы вы можете поместить простую черную футболку (водолазку) и блейзер оливкового оттенка. Несколько трендовых вещей сделают ваш внешний вид более стильным и современным.

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Широкий клетчатый шарф

Любую верхнюю одежду можно преобразить до неузнаваемости с помощью правильных аксессуаров. В этом сезоне в моду вошли объемные клетчатые шарфы с бахромой на концах. С помощью модного аксессуара вы можете создать яркое пятно в повседневном образе. Не менее стильно выглядит шарф, оттенки которого схожи с оттенками верхней одежды.

Мохеровые клетчатые шарфы можно носить с чем угодно: короткими стегаными куртками, пуховиками, а также тканевыми пальто. Широкий шарф можно наматывать вокруг шеи, делать узел, оставлять концы свободными и даже носить на плечах как палантин.

Черные легинсы

Конечно, в холодное время года многие из нас предпочитают носить просторные и теплые спортивные костюмы. Тем не менее легинсы являются неплохой альтернативой джогерам. Эти облегающие штанишки универсальны, их можно интегрировать в любой многослойный образ. Но лучше всего носить легинсы с объемным трикотажем и удлиненной верхней одеждой, чтобы прикрыть верхнюю часть бедра.

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Укороченная стеганая куртка

В дни, когда за окном отличная погода, можно менять надоевший длинный пуховик или дубленку на короткую стеганую куртку. Выбирайте модель оверсайз и нежный пастельный оттенок. Сочетайте такую куртку с широкими брюками со складками и удобной обувью.

Кофе с молоком

Ничто так не согревает в холодные зимние дни, как чашка ароматного кофе с молоком. Вы будете транслировать окружающим особое настроение, если соберете образ в бежево-коричневой цветовой гамме.

Баланса между элегантностью и расслабленностью можно достигнуть, введя в образ трикотаж и длинное пальто. Для большего шарма можно включить в элегантный зимний образ фантазийные черные колготки с рисунком.

Минимализм

Не стоит забывать зимой и о таком предмете гардероба, как комбинезон с длинным рукавом. Эта отличная альтернатива брючному костюму пропитана эстетикой вневременной моды. Носить комбинезон нейтрального оттенка можно с удобной обувью и укороченным пуховиком.