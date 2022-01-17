Врач-диетолог Чехонина рассказала, какие продукты не сочетаются с алкоголем

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17.01.2022, 14:06, Разное
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Распространённый вид соленых закусок для алкоголя может не только вызвать жажду, а и нанести вред здоровью, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.
В эфире телепередачи «Доктор24» диетолог поделилась мнением о том, что такой продукт, как соленые огурцы, заключает в себе активные компоненты, которые критически воздействуют на слизистую оболочку желудка, что может привести не только к болевым ощущениям на утро, но и к различным хроническим заболеваниям ЖКТ.

Чехонина рассказала, что все сладкие напитки являются сахаром, который нарушает обмен углеводов в организме. В любом алкоголе присутствует сахар, поэтому, если часто употреблять его, будет нанесен серьёзный удар по печени и поджелудочной железе, и эти последствия будут невозвратимы.

Помимо этого, был развеян миф об употреблении томатов для закуски под алкоголь. Диетолог подтвердила, что они включают в себя различные органические кислоты, но помимо этого и минеральные соли, которые способствуют выведению лишней жидкости. Поэтому употребление томатов не представляет особой опасности для организма, а наоборот помогает ему. Но все же не стоит злоупотреблять продуктами, содержащие соль, которые приводят к отекам и задержке жидкости в организме.

Источник: rsport.ria.ru



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