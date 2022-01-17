 

Фанаты Ивана Рудакова выразили соболезнования его семье

17.01.2022, 14:06, Разное
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Актер Иван Рудаков умер в 43 года от последствий перенесенного COVID-19. Врачи не смогли спасти звезду культового сериала.
16 января родители Рудакова рассказали фанатам печальную новость в Facebook. Днем накануне, по словам родственников, актера отвезли в реанимацию городской клинической больницы им. Д. Плетнева Москвы. Он был без сознания, подключенный к ИВЛ, возникли проблемы с жизненно важными органами. Родители рассказали, что это следствие коронавируса, которым звезда болел летом.

Поклонники выражают соболезнования под постом отца Ивана Рудакова в общественном паблике. Они отказываются верить в случившиеся, вспоминают жизнерадостность актера.

Артист родился в режиссерской семье в 1978 году. Получив среднее образование, прошел актерские курсы Шиловского. Карьера актера началась с роли рок-звезды Бойцова в картине “Попса”. В его послужном списке 44 картины, в том числе “Склифосовкий”, “Кухня”.



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