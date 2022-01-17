 

Лавров рассказал главе МИД Хорватии об отношениях РФ с ЕС и НАТО

17.01.2022, 14:04, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал главе МИД Хорватии Гордану Радману необходимые разъяснения по вопросам отношений Москвы с Евросоюзом и НАТО.

«По вопросам, которые касаются отношений между Россией и Евросоюзом, между Россией и НАТО, мы нашим хорватским друзьям дали необходимые разъяснения. Подчеркнули, что неизменно ценим взвешенную, конструктивную позицию Хорватии по решению проблем, которые накопились между Россией и Евросоюзом, Россией и НАТО», – цитирует ТАСС Лаврова.

Министр добавил, что особое внимание на переговорах было уделено обстановке на Балканах, в том числе в Боснии и Герцеговине, а также ситуации в диалоге между Белградом и Приштиной.

Хорватия является членом НАТО с 2009 года, Евросоюза – с 2013 года.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО. 



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