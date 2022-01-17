В Польше анонсировали встречу Дуды и Зеленского

Об этом 17 января в эфире Polskiego Radio заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

На прошлой неделе состоялись переговоры с Россией по гарантиям безопасности: 10 января двусторонняя встреча делегаций США и РФ, 12 января – в рамках заседания Совета Россия – НАТО, 13 января – заседание постоянного совета ОБСЕ.

По словам Солоха, в ситуации вокруг Украины “пока ничего не решено”.

“Перед нами неделя, в рамках которой будут многочисленные консультации, прежде всего с союзниками. Наш президент встретится с президентом Украины”, – сказал Солох.

Он отметил, что в ходе переговоров из США и НАТО, Россия “не отказалась от своих требований”, а страны Запада, в свою очередь, “представили единую позицию”.

Ситуация сейчас в тупике, и, хотя широкомасштабное нападение РФ на Украину является “наименее вероятным” сценарием, надо быть готовым к этому, добавил Солох.

“Очевидно, Россия стоит перед дилеммой: если Запад сохранит решительную позицию, то есть [президент РФ Владимир] Путин ничего не достигнет, то россияне что-нибудь будут хотеть сделать. Он хочет осуществить какой-то жест в отношении собственного общества, то есть риск агрессии остается”, – резюмировал глава BBN.

В последний раз Дуда и Зеленский встречались 20 декабря в селе Гута Ивано-Франковской области в рамках переговоров лидеров стран “Люблинского треугольника” (Литвы, Польши и Украины). По итогам трехсторонней встречи Гитанас Науседа, Дуда и Зеленский сделали совместное заявление, в котором Литва и Польша “подтвердили полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО”. Кроме того, лидеры трех стран призвали международное сообщество усилить санкции против РФ из-за ее продолжающейся агрессии против Украины.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”. Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”. Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих “гарантий безопасности” от США и НАТО, исключающих “любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений”.

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