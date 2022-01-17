Звери в нокауте

Зима. Пока природа спала, ей назначили охранника Валуева.

Николай Валуев. Фото: РИА Новости

От этой новости медведи в лесу вышли из зимней спячки, а зайцы от удивления чуть не окосели. Дятлы сперва решили, что это фейк, и постучали по дереву. Но новость принесла не сорока на хвосте. Вот что передали государственные СМИ: депутат Госдумы единоросс Николай Валуев возглавил Экспертный совет по особо охраняемым природным территориям при Минприроды РФ. То есть бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе в новой должности будет стоять на страже волков, лис, кабанов и прочего народного бобра.

Бобры восприняли новость особенно нервно. Старики (а бобры живут в среднем около 14 лет) помнят, что весной 2013 года Валуев в неурочное время охотился на них в Архангельской области. Он даже опубликовал в своем Twitter фотографии, на которых среди его добычи помимо медведя оказался их доверчивый родственник, наивно полагавший, что раз сезон охоты не открыт, то у него неприкосновенность не хуже, чем у депутата.

Мало того, Николай Валуев известен как соавтор принятого со скандалом закона о вольерной охоте, позволяющего убивать животных на огражденной (как ринг) территории в любое время. Тот закон практически уравнял дикость зверей и охотников, если не принимать во внимание, что зверей можно приручить, а охотников — едва ли.

Единственным веским доводом в пользу того, что ответственный пост в совете доверили Николаю Валуеву, может служить тот факт, что другой подходящий для этого депутат Валерий Рашкин сейчас немного занят.

В рамках уголовного дела он дает показания следователю, вспоминая свою бесстрашную охоту на лося, которой он изумил всю страну.

Может быть, мы что-то не так понимаем? Что такое особо охраняемые природные территории? В РФ есть ряд особо охраняемых (прежде всего от журналистов) территорий. Например, та, что недалеко от Геленджика. Но, во-первых, она не в полной мере природная, а во-вторых, охранять такие территории даже чемпионам по боксу не доверят.

Еще к особо охраняемым территориям можно отнести высокие начальственные кабинеты. Они хоть и высокие, но вдруг кто-то чужой попробует до них дотянуться и занять руководящее кресло. Ничего не выйдет, колода назначенцев одна и та же. И, как говорится, не плюй в колоду.

Нет, наши мерки, с которыми мы подходим к назначенцам и выдвиженцам, наивны и бессмысленны. И давайте не станем удивляться, если, к примеру, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, высказавшегося о целесообразности расширения РФ до границ империи, назначат послом в Финляндии. А главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину при щедром государственном финансировании поручат возглавить съемочную группу приключенческого фильма «Незнайка на Луне».

Ну, а что касается природных территорий, то они, оказывается, включают в себя объекты живой и неживой природы. Это до того, как их берут под охрану. Дальше в наших условиях первая категория нередко пополняет вторую.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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