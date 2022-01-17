 

B Австралии решили разрешить въезд иностранцам, привитым «Спутником V»

17.01.2022, 13:34, Новости дня
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Граждане других государств, вакцинированные «Спутником V», смогут въехать на территорию Австралии. Местное Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству принять это решение после получения новой информации об эффективности российского средства от COVID-19, передаёт SBS.


AP

Австралия разрешит въезд в страну иностранцам, привитым двумя дозами «Спутника V». Решение было принято после рекомендаций, которые правительство получило от Управления терапевтических товаров (TGA), пишет SBS.

Австралийские власти требуют, чтобы граждане других государств, прибывающие в страну, были полностью вакцинированы от COVID-19. И, согласно заявлению TGA, в его распоряжении оказались данные, которые подтверждают эффективность российской разработки, поясняет издание.

«TGA получила дополнительную информацию, которая демонстрирует: эта вакцина обеспечивает защиту и снижает потенциальную вероятность того, что прибывающий путешественник передаст инфекцию другим или серьёзно заболеет COVID-19, находясь в Австралии», — говорится в заявлении ведомства.

«Признание вакцины «Спутник V» расширит возможности Австралии для приёма иностранных студентов, квалифицированных и неквалифицированных трудовых мигрантов», — подчёркивают представители TGA. 

Согласно данным российских властей, две дозы «Спутника V» обеспечивают от 98 до 100% защиты от госпитализации или смерти, вызванных коронавирусом. Эффективность вакцины против симптоматической инфекции в среднем составляет 89%.

В TGA отметили, что исследования проводились до появления штамма «омикрон». Кроме того, в настоящий момент австралийское ведомство не признало однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», заключает SBS. 



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