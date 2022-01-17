Яна Рудковская об отношении к Ксении Собчак и Елене Блиновской, доходах и детях: “Дочку хотим”

Одна из самых обсуждаемых женщин отечественного шоу-бизнеса, продюсер Димы Билана и супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на вопросы подписчиков (которых у Яны более 6 миллионов), в том числе и на самые каверзные, в сторис. Подобный марафон “вопрос-ответ” Рудковская, недавно отметившая 47-й день рождения, устраивает раз в год в январе, и всегда, по собственному признанию, отвечает максимально честно. На вопрос “В чем сила?”, Рудковская сразу ответила:

В правде! Давно могу себе позволить говорить всем только ее!

Рудковская и правда отвечает даже на прямые, порой не самые тактичные вопросы. Например, Яна призналась, что ее ежегодный доход составляет два миллиона долларов “после уплаты налогов”. А также рассказала, как и где заработала свой первый в жизни миллион.

В Сочи после окончания медицинского университета, открыла салон красоты, где сама долгое время работала врачом-косметологом. Потому открыла сеть салонов. Там заработала свой первый миллион долларов, – написала Яна.

Кроме того, продюсер рассказала, что за 17 лет брака лишь дважды ссорилась со своим мужем Евгением Плющенко, и добавила, что оба раза “по его инициативе”.

Яну также спросили о ее отношении к Ксении Собчак и Елене Блиновской, резонансное интервью которых собрало 10 миллионов просмотров. Рудковская ответила про каждую отдельно, признавшись, что беседу двух известных женщин она еще не смотрела.

Елена Блиновская молодец по трем причинам. Три миллиарда оборота в год – это, как ни крути, большие деньги. Второе – 10 миллионов на YouTube за две недели тоже уровень. И третье – она хотела, чтобы все о ней говорили, о ней все говорят! Цель достигнута. Интервью не смотрела, но собираюсь.

Ксения (Собчак) – большой профессионал. Я знаю ее и дружу с ней больше 17 лет. Она надежный друг, я бы пошла с ней в разведку. И хочу сказать, она друзей в беде не бросает. Проверено.

Продюсер и мать четырех сыновей Рудковская ответила и на вопрос про конфликт с Татьяной Тарасовой. Напомним, что знаменитый тренер в одном из интервью сказала, что “пока не видит” у 9-летнего сына Яна Рудковской и Евгения Плющенко спортивного потенциала.

У меня нет ни с кем конфликтов. Я никого не трогаю, но постоянно трогают меня, мою семью и моих детей. Буду защищать ее всегда вне зависимости от регалий и заслуг оппонента, – ответила Яна на вопрос, исчерпан ли конфликт с Тарасовой.

Насчет спортивного потенциала самого младшего сына Арсения она сказала, что летом они с мужем только планируют поставить его на коньки. Рудковская на вопрос о старших сыновьях от Виктора Батурина в очередной раз напомнила, что Андрею сейчас 20 лет, а Николаю – 19, и Instagram есть только у второго (@n_baturin), и добавила, что оба сейчас учатся на 3 курсе в МГИМО. Также Яну спросили об еще одном ребенке, на что она ответила:

У меня четверо сыновей! Дочку мы хотим и работаем над этой мечтой!

Напомним, что в сентябре 2020 года Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова стала родителями – суррогатная мать родила паре сына Арсения.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Помимо прочего, Рудковская рассказала своим подписчикам, что она носит 36,5 размер обуви, что в ее гардеробе более 250 платьев, что она делала подтяжку и уменьшение груди, а также озвучила свои параметры, рацион питания и спортивное расписание.

Мой рост 168 сантиметров, 53 килограмма вес. Ем мало, стараюсь не есть вечером. 15 лет не ем мясо, только курицу. Спорт 3-4 раза в неделю с тренером, – рассказала Яна.

Среди своих авторитетов Яна назвала женщин, которые по ее словам, ее вдохновляют, а это: Алла Пугачева, Сати Спивакова и Рената Литвинова. Секретов неутомимой энергии у Рудковской нет, но слово “лень”, по собственному признанию, ей не знакомо.