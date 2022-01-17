 

“Осуждаем бряцание оружием” – КНДР призвала к деэскалации ситуации на российско-украинской границе

17.01.2022, 13:31, Разное
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Власти КНДР решительно осуждают наращивание войск с обеих сторон на российско-украинской границе и призывают правительства России и Украины к диалогу, говорится в официальном заявлении правительства, опубликованном государственным информационным агентством ЦТАК и зачитанном сегодня дикторами по национальному телевидению.

КНДР призвала к деэскалации ситуации на российско-украинской границе– Народ и Трудовая партия Кореи единодушны в осуждении провокационных заявлений обеих сторон, направленных на нагнетание обстановки между Россией и Украиной. Как совершенно верно сказал блистательный товарищ и гений среди гениев в военной стратегии товарищ Ким Чен Ын, бряцание оружием и угрозы ракетных ударов не ведут ни к чему хорошему и способны лишь озлобить оппонента. Поэтому мы призываем обе стороны к мирному диалогу, – говорится в заявлении.

В тексте также содержится предложение правительства Северной Кореи о перезапуске переговоров между Россией, Украиной и непризнанными республиками востока Украины в Пхеньяне, а корейская сторона готова выступить медиатором в переговорном процессе. Представители дипломатических ведомств России и Украины пока не прокомментировали предложения КНДР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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