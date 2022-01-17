 

Володин рассказал о приоритетах Госдумы в весеннюю сессию

17.01.2022, 13:28, Разное
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Весенняя сессия откроется 18 января и продлится до августа. Приоритетами работы депутатского корпуса станут вопросы поддержки граждан, развития экономики и регионов, сообщил Володин.

“Конструктивное взаимодействие всех фракций является необходимым условием для реализации этих задач”, – сказал спикер.

Ранее Володин рассказал, что при формировании повестки работы приоритетом для ГД является реализация послания президента Федеральному Собранию. На сегодняшний день повестка выполнена на 80,4%.

Один из приоритетных законопроектов – инициатива о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Парламентарии рассмотрят проект до первого февраля.

Другие рассматриваемые в январе законопроекты должны сопровождаться проектами подзаконных актов в соответствии с регламентами Госдумы и правительства, отметил Володин.



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