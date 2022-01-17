Врач-терапевт Черненко рассказала об опасности купания в проруби

Доктор Елена Черненко предупредила граждан РФ об опасности купания на Крещение. Она рассказала, кому нельзя нырять в ледяную воду и какие могут быть последствия.

Терапевт Черненко объяснила, что к закаляющей процедуре следует относиться с осторожностью при наличии слабого иммунитета. Во время переохлаждения вирус начинает быстро распространяться, дополнительно может присоединиться бактериальная инфекция. Она передается как через воду, так и от человека к человеку.

Те, кто перенес коронавирус, особенно менее 6 месяцев назад, находятся в зоне риска. Такие люди могут получить обострение хронических заболеваний. Миокардит, перикардит, тромбоз нижних вен являются частым последствием COVID-19. Во время резкой смены температуры происходят перепады давления, которые могут быть опасными для людей с сердечно-сосудистыми патологиями.

Терапевт рекомендовала перед охлаждающей процедурой пройти обследование.

Источник: rg.ru