Анна Семенович наслаждается своим отпуском в Египте

Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович проводит отдых в Египте. Она хвалит свой отель и хорошую парную, а также спа зону. Разумеется, знаменитость похвасталась этим в Instagram.

Она греется в баньке и очищает свою кожу. Известно, певица старалась все это время похудеть, однако сейчас сообщила, что лучше быть толстенькой, но зато счастливой. Также раньше знаменитость использовала много фотошопа, а теперь показывает себя без фильтров и косметики и тем самым радует подписчиков своей естественной красотой.

В отпуске она не красит лицо и не укладывает волосы, этого ей хватает на работе. Знаменитость просто моет волосы и сушить их на ветру. Гулька – ее любимая прическа на отдыхе. Еще Семенович сообщила, что через три дня вернется домой и будет готовить много интересных проектов и сюрпризов.