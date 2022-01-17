Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Мировой суд Таганского района в понедельник оштрафовал компанию Google еще на 4 млн рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент, сообщила пресс-секретарь районного суда Зульфия Гуринчук.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Гуринчук.

В суде уточнили, что административный протокол составлен Роскомнадзором за повторный отказ удалить некий запрещенный контент. Какой именно – не раскрывается.

В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент.

До этого суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

Напомним, 24 декабря Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.